Leger des Heils mag nieuwe daklozenopvang runnen in Amersfoort, Kwintes stapt naar de rechter

Amersfoort - Een nieuwe daklozenpvang in Amersfoort mag beheerd worden door het Leger des Heils. Volgens het college is het pand aan de Nieuweweg in de binnenstad de meest kansrijke locatie. Dat meldt Nieuwsplein33 . De andere partij die een opvang had willen runnen, Kwintes, heeft bezwaar aangetekend en spant een kort geding aan bij de rechter.