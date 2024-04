Hoe kon het zo misgaan bij Beachclub Klein Scheveningen?

Uit onderzoek van RTV Utrecht blijkt dat het niet het eerste faillissement is waar Danny S. bij betrokken is. In 2013 ging zijn sportwinkel in Nieuwegein failliet. Opvallend is dat S. daarbij ook persoonlijk failliet is verklaard. Dat betekent dat hij vanaf dat moment geen zeggenschap meer heeft over zijn financiën totdat de schulden - grotendeels - zijn afbetaald.