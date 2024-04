Gemeente niet gelukt om oplossing te vinden voor sportparken-probleem in Overvecht

Dan blijft er één optie over die wel financieel haalbaar is, en dat is om voetbalvereniging EDO naar sportpark Zuilense Vecht te verhuizen. Maar dat, zo schrijft de gemeente, "is op inhoudelijke gronden absoluut ongewenst en heeft geen draagvlak." Wonderlijk genoeg schrijft de gemeente in de volgende zin dat ze deze optie toch zal overwegen wanneer de financiën dat toelaten.