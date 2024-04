112-blog: Motorrijder uit Veenendaal overleden | Vechtpartij in Baarn

In Soest zijn vannacht schoten gelost bij een flat aan de Rubenslaan. Het lijkt erop dat de schutter het op een van de appartementen had voorzien. Op straat zijn kogelhulzen gevonden en er zitten gaten in een deurpost. De politie onderzoekt wat zich rond middernacht heeft afgespeeld en kan daar tot nu toe nog weinig over kwijt. Volgens een politiewoordvoerder was iemand in de woning aanwezig, maar is niemand gewond geraakt.