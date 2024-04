Amersfoort wijt boeteregen aan navigatie en 'wennen aan autoluwe binnenstad'

Amersfoort - Het gemeentebestuur van Amersfoort denkt dat veel automobilisten vorig jaar moesten wennen aan de autoluwe binnenstad. Het is een van de verklaringen die het college geeft voor het enorme aantal boetes dat vorig jaar in de stad is uitgedeeld voor rijden waar het niet mag, bijna 45.000. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal boetes dat hiervoor in Nederland werd uitgedeeld.