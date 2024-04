Vluchtelingen voetballen tegen elkaar in Utrechtse sporthal: 'Intens genieten'

De sfeer is heel gemoedelijk, ook in het veld. Hoewel de spelers op het scherp van de snede spelen, hoeft de scheidsrechter nauwelijks te fluiten voor overtredingen. Million is een van de deelnemers, hij komt uit Eritrea en spreekt gebrekkig Engels en Nederlands. Met een beetje hulp kan ook hij zijn enthousiasme tonen: "Ik vind het heel leuk. Ja, ik ben blij. en het is leuk om voetbal te spelen." In Eritrea voetbalde hij ook, maar het blijft onduidelijk op welk niveau dat was. Mocht hij in Nederland doorbreken dan heeft hij in ieder geval wel een voorkeur: "Feyenoord!" Dus op lokaal gebied valt er nog wel het één en ander in te burgeren.