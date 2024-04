Utrechters weten Galgenwaard massaal te vinden met de Uithoflijn: 'Eindelijk rijdt -ie ook voor ons'

Vandaag is het zover en van de optie om met de tram te gaan wordt gelijk goed gebruik gemaakt. "Het heeft 13 miljard gekost, maar na vijf jaar rijdt -ie dan eindelijk", grapt een IJsselsteiner. De kosten zijn onderwerp van gesprek. "Want met de bus is het veel goedkoper", zegt een Montfoorter. "En de bus is ook sneller. Het is dat de Galecopperbrug nu afgesloten is, anders waren we denk ik met de auto gegaan."