USC-leden die bangalijst maakten tot 1,5 jaar geschorst

"Een sanctie van 1,5 jaar is binnen het USC ongebruikelijk lang en is de afgelopen jaren niet voorgekomen. Dit geeft een duidelijk signaal over onze intolerantie voor dit grensoverschrijdende gedrag", aldus het bestuur in de toelichting op zijn definitieve besluit. De leden waren al voorlopig geschorst. Om hoeveel personen het gaat, is niet duidelijk.