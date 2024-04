Demonstratie bij ringweg Utrecht, afrit A27 afgesloten

"We hebben dit knooppunt uitgekozen om te blokkeren omdat het een van de drukste plekken in Utrecht is", zegt een woordvoerder van de demonstranten. "Zo komen mensen te laat op hun werk en op deze manier richten we zoveel mogelijk financiële schade aan de Nederlandse staat aan. Het is betreurenswaardig dat wij dit moeten doen om de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen, om de Nederlandse staat wakker te krijgen om geen genocide (in Palestina, red.) meer te supporten."