Demonstratie bij tuincentrum in Utrecht zorgt voor file, afrit A27 afgesloten

Woordvoerder Sina: "We hebben dit knooppunt uitgekozen om te blokkeren omdat het een van de drukste plekken in Utrecht is. Zo komen mensen te laat op hun werk en op deze manier richten we zoveel mogelijk financiële schade aan de Nederlandse staat aan." De groep heeft als doel om zo lang mogelijk te blijven staan en zoveel mogelijk schade toe te brengen aan de overheid.