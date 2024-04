Vrachtwagen met wasmiddel in brand op de A2 bij Vianen

Vianen - Op de A2 bij Vianen is vanochtend rond 10.10 uur een vrachtwagen met wasmiddelen in brand gevlogen. Bij de brand ontstond veel rook. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht trekt de rook richting woningen in Vianen. De VRU adviseert dan ook om ramen en deuren in de omgeving te sluiten.