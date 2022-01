VEENENDAAL - Botic van de Zandschulp heeft een goede start gemaakt in 2022. De 26-jarige tennisser uit Veenendaal versloeg in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Melbourne de Fransman Adrian Mannarino in twee sets: 6-4 6-3. Van de Zandschulp, de nummer 57 van de wereld, maakte het binnen anderhalf uur op zijn eerste matchpoint af op de service van Mannarino.