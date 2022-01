Eindelijk, na kilometers wind tegen, hoor ik zingen. In de verte moet dat zijn. Aan de horizon schijnen lampen. Het is het dorp van drie huizen en een brug: Bartlehiem. Onder luid gezang draaien we de Dokkumer Ee op. De Finkumervaart en al die andere eindeloze vaarten zijn voorbij. Direct na Bartlehiem valt de duisternis definitief in. In het begin zien we nog schaatsers met een rotgang terugkomen uit Dokkum weldra zullen ook wij daar schaatsen. Met Henny en Daan bereiken we vlak voor zessen Dokkum. Slechts vijf minuten rust gunnen we ons.