Schaatsveteranen over de tocht der tochten: 'Als ik 'm op mijn 80e nog kan rijden, ben ik volmaakt gelukkig'

In Maarssen denkt Arnold Gaasenbeek ook terug aan zijn deelname. Op tafel liggen zijn stempelkaart, elfstedenkruisje en krantenknipsels waarin de finish van Gaasenbeek werd beschreven bewijzen dat hij de Tocht der Tochten heeft uitgereden. Op foto's van de toen 25-jarige wedstrijdschaatser is te zien dat hij behoorlijk afgemat is. "Ik was best wel kapot, ja", vertelt Arnold. "Ik had een blessure aan mijn enkel, dat hielp niet mee. Ook ben ik drie keer in het donker gevallen omdat mijn rechtervoet in zo'n scheur terechtkwam. Dan is 200 kilometer wel zwaar. Ik ben tot het gaatje gegaan."