'Zakaria Labyad mag weg bij Ajax'

De 28-jarige Labyad speelde in het verleden voor PSV, Sporting Lissabon, Fulham en Vitesse, maar zijn loopbaan was enigszins verval geraakt toen FC Utrecht hem in januari 2017 naar zijn geboortestad lokte. Onder trainer Erik ten Hag bloeide Labyad zodanig op, dat Ten Hag hem, een half jaar nadat hijzelf naar Ajax was vertrokken, naar de Johan Cruijff Arena haalde.