Spakenburg strikt Artien, Schilder en Junte vertrekken

De in Bagdad geboren Artien speelde in de jeugd van het Mijdrechtse Argon, en debuteerde bij die club ook in het eerste. Via FC Eindhoven belandde hij in de winter 2014 bij het Armeense Gandzasar Kapan. Een half jaar later streek hij weer neer in onze provincie, om een seizoen uit te komen voor Montfoort.