Beachvolleyballer Meeuwsen slaat King of the Court Finals over

In het verleden heeft Meeuwsen kniepeesklachten gehad. Hierdoor is hij voorzichtiger richting het nieuwe seizoen. "In mijn opbouw komt King of the Court nog te vroeg. Met mijn geschiedenis heb ik altijd een langere opbouw nodig om wedstrijd fit te worden. Hier wilden we nu nog geen concessies in doen", laat Meeuwsen weten aan RTV Utrecht.