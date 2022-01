Sportlust'46 strikt ervaren profvoetballer

El Ghanjaoui begon met voetballen bij SCH'44 in Harmelen. Daarna speelde hij voor Sportlust'46 en Alphense Boys. In 2011 tekende hij een contract bij CR Al Hoceima in Marokko. Bij die club speelde hij vier jaar, om vervolgens over te stappen naar FAR Rabat. Daar vertrok hij na twee seizoenen. Sindsdien speelde hij voor Mouloudia.