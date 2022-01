Van de Zandschulp laat Dimitrov ontsnappen

VEENENDAAL - Botic van de Zandschulp heeft een grote kans laten liggen om voor de tweede keer in zijn loopbaan de halve finale van een ATP-tennistoernooi te bereiken. De Veenendaler verloor in de kwartfinale van het toernooi in Mebourne in drie sets van de Bulgaar Grigor Dimitrov: 7-6, 0-6, 5-7.