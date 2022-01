Sporthalverhuurder trekt zich plotseling terug, basketballers Utrecht Cangeroes staan op straat

Volgens voorzitter Theo Slaats van Utrecht Cangeroes verliest hij door het besluit van David Lloyd ineens de helft van zijn trainingsruimte. De club gebruikt de hal in Overvecht al twaalf jaar. Wat begon met een paar uurtjes in de week, breidde in de loop der jaren steeds meer uit naar alle avonden in de week. In de afgelopen twee jaar werden meerdere gesprekken gevoerd met de verhuurder over een nieuw huurcontract voor de komende periode.