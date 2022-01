El Ghanjaoui komt niet naar Sportlust om af te bouwen: 'Als ik de eredivisie aankan, moet ik dat volgend seizoen laten zien'

El Ghanjaoui begon met voetballen bij SCH'44 en belandde via de jeugd van Sportlust'46 bij Alphense Boys, dat destijds een van de beste amateurjeugdopleidingen van Nederland had. Toen hij 19 was vertrok hij naar Marokko. "Er waren wel Nederlandse clubs die interesse hadden, maar dat was niet van het hoogste niveau. In Marokko kreeg ik de kans om op profniveau aan de slag te gaan. Die keuze was vrij makkelijk."