Eerste internationale titel Scheperkamp

Merijn Scheperkamp, lid van schaatsclub Zeist, was voor Nederland de startende rijder. Zijn openingsronde ging in 28.40'seconden. Daarna reed Kai Verbij een ronde op kop, waarna Tijmen Snel de eindtijd op 1.19'71" bepaalde. Dat was de snelste tijd die een Nederlandse ploeg ooit op zeeniveau had gereden.