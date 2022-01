Door de Lens van Ankie: Utrecht zit bij Jesse Puts in het hart

Hij hoeft het mij niet uit te leggen. Ik begrijp hem helemaal. Het fotograferen van sport in Utrecht heeft me al op veel bijzondere plekken gebracht. Met als een van de hoogtepunten van het jaar de fotografische

achtbaan, waarin ik me ook nu weer bevind, die me in enkele dagen van oost naar west en van noord naar zuid de meest uiteenlopende plekken van de stad laat zien. En, mij de kans geeft om in beeld te brengen wat ik zo graag wil laten zien: sport én Utrecht.