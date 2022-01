Pessel & Boonen: 'Heeft FC Utrecht niet per ongeluk de verkeerde Maeda gehuurd?'

UTRECHT - FC Utrecht heeft sinds dit voetbalseizoen zijn eigen Waldorf en Statler. FC Utrecht-supporters van het eerste uur Appie Boonen en Paul Pessel geven wekelijks hun ongezouten mening over de club. Na een welverdiend winterslaapje zijn de mopperkonten terug, want zondag wordt er al weer gevoetbald tegen Ajax. Maken we kans? Komt Ihattaren? Hebben we wel de juiste Japanner? En is De Keijzer op doel een goede keuze? Allemaal vragen die voorbij komen. Kijk zelf!