DOVO-verdediger Kemp stopt noodgedwongen, Achefay per direct weg

Kemp kwam eind september in de uitwedstrijd tegen ODON'59 ongelukkig ten val en daarbij raakte zijn schouder uit de kom. Omdat het niet de eerste keer was dat dat gebeurde, werd besloten tot een operatie. Als snel was duidelijk dat Kemp, die afgelopen zomer over kwam van Go Ahead Eagles, dit seizoen niet meer in actie zou komen.