Laatste seizoen Van den Meiracker bij IJsselmeervogels

De in Baarn geboren aanvaller begon met voetballen bij SV Baarn maar werd al snel opgepikt door FC Utrecht. Terug in Baarn debuteerde hij al op zijn 15e in het eerste. Vervolgens vertrok hij naar Spakenburg. Daar maakte hij in twee seizoenen 34 doelpunten, waarna hij prof werd bij NEC en later TOP Oss. Zware knieblessures noopten hem terug te keren naar de amateurs. Via opnieuw Spakenburg en FC Lienden belandde Van den Meiracker in 2018 bij IJsselmeervogels. In zijn amateurloopbaan scoorde Van den Meiracker bijna 130 doelpunten.