IJsselmeervogels stunt met aantrekken Vince Gino Dekker

"Dat Vince Gino beschikbaar kwam, bood ons een kans om een speler met een goede individuele actie en extra creativiteit toe te voegen aan de selectie. Hoewel hij het goed naar zijn zin had bij Spakenburg, boden zij hem voor komend seizoen niet de mogelijkheid om als buitenspeler actief te zijn. Dat was voor hem een vereiste en we zijn daarom met elkaar in gesprek gekomen."