Lars Middelwijk van Ajax-amateurs naar DHSC

Middelwijk is de eerste aanwinst van de Utrechtse hoofdklasser voor de voetbaljaargang 2022-2023. Hij speelde al eerder voor DHSC, maar vertrok in 2012 naar Sparta Nijkerk. Vervolgens belandde hij via de amateurs van Ajax bij het Veenendaalse DOVO, om in 2020 terug te keren naar Ajax.