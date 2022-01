Van de Zandschulp begint tegen Struff op Australian Open

Nog steeds niet duidelijk of de Australische regering toestaat dat Djokovic in het land blijft. Na de loting, die met een uur vertraging begon, weigerde de Australische premier Scott Morrison commentaar op de zaak. Djokovic werd vorige week na aankomst op het vliegveld van Melbourne opgesloten in een 'coronahotel', vocht dat besluit met succes aan en is inmiddels in training voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Morrison zei slechts dat het aan de minister van Immigratie Alex Hawke is om het visum eventueel een tweede keer in te trekken. Mogelijk volgt dat besluit later op de dag.