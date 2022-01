De Goede verrast door vertrek Annan

"Zaterdag zouden we al met de groep bijeen komen. Dat is al over drie dagen. We zouden plannen gaan maken voor het nieuwe traject richting het WK. En maandag is de eerste training. Hoe dichterbij dat moment komt, hoe minder je verwacht dat er een grote verandering plaatsvindt. De bond heeft hier vast goed over nagedacht, anders was de knoop in november al doorgehakt. We hebben een aantal keer bij elkaar gezeten. Meetings gehad. Dat ging, in kleine stapjes, de goede kant op. We waren er nog niet, maar ik had wel verwacht dat we dichter bij elkaar zouden komen."