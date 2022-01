"Ik kreeg geen salaris, niets werd geregeld, geen bankrekening of verzekering. Toen heb ik voor mezelf gekozen, mezelf in bescherming genomen en ben vertrokken. Het vertrouwen was weg", zegt Ihattaren onder meer in het vraaggesprek met de Nederlandse krant. Volgens de Italiaanse clubleiding is daar niets van waar. "De club heeft altijd aan al zijn verplichtingen voldaan, maar de speler besloot zelf Genua te verlaten zonder enige toestemming", betoogt Sampdoria.