Nieuwe eerste keeper De Keijzer gaat debuut maken bij FC Utrecht - Ajax: 'Ben er zeker klaar voor'

"Het is niet aan mij om te zeggen of het de juiste keuze is. In de staf van FC Utrecht is genoeg 'know how' aanwezig daarover", zegt oud-doelman Jan-Willem van Ede in Een Berg Sport. "Dat een keeper een mindere periode heeft dat is normaal. Paes is bijna 24 en heeft pas 60 wedstrijden gespeeld. Dat zijn er 100 te weinig. Er gaat niks boven speelminuten maken." Het gerucht gaat dat Paes voor de rest van het seizoen verhuurd zal worden aan het Amerikaanse FC Dallas.