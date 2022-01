Van Ede hoopt op Ihattaren: 'De woorden 'niemand krijgt mij stuk' bij FC Utrecht omzetten in daden'

Dat FC Utrecht nu pas in gesprek is met Ihattaren is opmerkelijk. De club verwierf een onuitwisbare indruk in het hart van de oud-PSV'er toen hij vlak na het overlijden van zijn vader met de Eindhovenaren in de Galgenwaard speelde en een hartverwarmend applaus kreeg. "Ik kreeg kippenvel", weet analist Gert Kruys die bij de wedstrijd was. "Je zag aan hem dat hij dat mooi vond. Ik denk dat het wel van invloed kan zijn op een mogelijke komst naar FC Utrecht. Verder ken ik hem niet, dus zou ik het niet weten. Het zou in ieder geval goed voor hem zijn als hij in zijn eigen stad weer aan voetballen toekomt."