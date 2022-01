Jong FCU voor rust gelijkwaardig, na rust weggespeeld

Vanaf daar ging het bergafwaarts voor FC Utrecht. In de 67ste minuut draaide Charles-Andrea Brym weg van zijn directe tegenstander om de bal vervolgens laag het doel in te jagen. Nog geen tien minuten later vond de Canadees opnieuw het net voor de thuisploeg. In de negentigste minuut bezegelde Joey Sleegers de zege met een vierde doelpunt.