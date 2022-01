LIVEBLOG: Zwak FC Utrecht verliest van koploper Ajax

- FC Utrecht staat in de eredivisie op dit moment zevende, Ajax is de nummer twee van de competitie.

- Voormalig FC Utrecht-speler Sébastien Haller staat onder contract bij Ajax maar hij is niet van de partij. De spits doet op dit moment namens Ivoorkust mee aan de Africa Cup. Hij speelde bijna honderd duels voor FC Utrecht en scoorde daarin 51 keer.

- Ajax-trainer Erik ten Hag heeft ook een verleden bij FC Utrecht. Hij was van 2015 tot en met 2017 hoofdcoach. Ook verdediger Sean Klaiber uit Nieuwegein is een oude bekende. Hij speelde 153 wedstrijden in het shirt van FC Utrecht.

- FC Utrecht - Ajax werd 50 keer eerder gespeeld in de eredivisie. De thuisploeg hield 14 keer de drie punten in Utrecht. Ajax ging 23 keer met de volle buit terug naar Amsterdam.

- De laatste zege in de eredivisie van FC Utrecht op Ajax in Stadion Galgenwaard is alweer even geleden. In 2015 wonnen de Utrechters met 1-0 door een doelpunt van Yassin Ayoub.

- Eerder dit seizoen won FC Utrecht op bezoek bij Ajax met 0-1 door een treffer van Django Warmerdam.

- Mocht FC Utrecht-speler Willem Janssen tegen in Ajax komen dan is het voor de Limburger zijn 400e eredivisieduel.