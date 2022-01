Dagen zijn lang voor Utrechtse kickbokscoach in Singapore: '14 dagen op hotelkamer'

El Badaoui en zijn pupil Murat Aygün zitten in quarantaine in hun hotel in Singapore waar Aygün zou vechten om de ONE Championship zwaargewichttitel. Beiden werden bij aankomst in Singapore getest op Covid-19. "We hebben beiden geen symptomen. De regel hier is dat als je positief bent je 14 dagen in quarantaine zit en je hotelkamer niet uit mag."