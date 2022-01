De Graaf kan na versoepelingen weer trainen met Spakenburg: 'Naar gesmacht'

"Maar de volgende stap moet het hervatten van de competities eind januari of begin februari zijn. Daar zetten we op in, want wedstrijden spelen blijft voor de 1,2 miljoen amateurvoetballers in Nederland de belangrijkste prikkel om te blijven trainen. We brengen de scenario's voor het vervolg van de competities verder in kaart en komen hier na het volgende meetmoment van het kabinet op terug", aldus de KNVB.