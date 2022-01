In Delft begon Dalto goed en kwam het op een 0-3 voorsprong, mede dankzij de honderdste goal van Dico de Jager in 34 duels. Vervolgens boog de thuisploeg de achterstand om in voorsprong. Bij rust stond het 17-9. In de tweede helft werd het niet meer spannend en liep Fortuna/Delta uit naar 32-20.