FC Utrecht begint 2022 met kansloze nederlaag tegen koploper Ajax

Brian Brobbey verdubbelde in de negentiende minuut de voorsprong. De spits kopte van dichtbij raak op aangeven van Dusan Tadic. FC Utrecht, waar debutant Maeda vroeg uitviel met een blessure, stelde er in de eerste veertig minuten nauwelijks wat tegenover. Het meest gevaarlijke moment was een schot van Django Warmerdam, matchwinner in de heenwedstrijd, die ruim naast ging.