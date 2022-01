Pieterse na sprint tweede bij wereldbeker in Flamanville: 'Reed voor de winst'

"Ik reed de hele wedstrijd voor de winst. Het was daar vandaag de uitgerekende kans voor", blikte Pieterse terug in Namen en Rugnummers. "Ik was de hele laatste ronde gespannen. Het is lastig om te bepalen wanneer je de sprint moet aangaan. Toen werd ik net geklopt in die sprint. Fem heeft een hele sterke sprint, zij is net wat explosiever dan ik. "