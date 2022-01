UTRECHT - René Hake is niet alleen ontevreden over het resultaat, maar ook over de uitvoering van zijn ploeg. FC Utrecht verloor met 0-3 tegen koploper Ajax. "We waren slap in de zin van de duels, vooral in de eerste twintig minuten. Wanneer de bal ertussenin viel, waren wij niet agressief genoeg. Blijkbaar zit er te weinig overtuiging in. Aan de andere kant toonde Ajax die wel", vertelt Hake tegen RTV Utrecht.