The Dome/Houten wint topper van Aalsmeer 2: 'Zware pot'

Coach Freek Gielen wist dat het een lastige wedstrijd zou worden. "We hadden moeite met doelpunten maken. Gelukkig maakten we er wel meer dan zij", zei coach Gielen na de gewonnen wedstrijd. "Het was ook een soort tactisch schaakspel. Dat is mooi en alleen maar leuk. De beleving vandaag was geweldig."