De Groot vs Griffioen in dubbelfinale in Melbourne

Diede de Groot bereikte ook in het enkelspel de finale. Dat deed ze door Kgothahtso Montjane in twee sets te kloppen: 6-2, 6-0. In de finale treft de Oudewaterse haar eeuwige rivale Yui Kamiji uit Japan. De won in de halve finale in drie sets van Aniek van Koot: 2-6, 7-6, 7-6.