Australian Open begint komende nacht voor Van de Zandschulp

De 31-jarige Struff is de nummer 52 van de wereld. Het is een hardhitter, met een keiharde service en een sterke forehand. In 2018 en 2020 bereikte hij op het gravel van Roland Garros de vierde ronde. In totaal overleefde hij zeven keer de eerste ronde tijdens een grandslamtoernooi. In augustus 2020 stond hij 29e op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit.