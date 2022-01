Reserve Bram Steenaart hoopt niet in actie te komen in Beijing. 'Ik gun niemand een covidbesmetting of een blessure'

En dus maakt Steenaart voor bijna honderd procent deel uit van de Nederlandse Olympische ploeg. Er is slechts een klein verschil met de echte Olympiagangers. "Ik verblijf niet in het Olympisch dorp maar in het hotel. Maar ik mag wel meetrainen met de ploeg. Hopelijk mag ik ook kijken bij de wedstrijden. Dat zou wel leuk zijn, want anders is het drie weken alleen maar trainen en hotel."