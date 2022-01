Van de Zandschulp naar tweede ronde Australian Open: 'Nederland doet het best oké'

Voor Van de Zandschulp was het zijn eerste grand slam sinds de US Open van vorig jaar, waar hij verrassend de kwartfinales wist te halen. In New York werd hij toen begeleid door Michiel Schapers, die in dienst is van de KNLTB. Kort daarna stelde Van de Zandschulp Peter Lucassen aan als privécoach. "Ik denk dat er wat meer rust in mijn spel is gekomen. Ook ben ik vooral beter gaan serveren, waardoor ik meer 'gratis' punten binnenhaal. Voor mij was dat een belangrijk punt. Die samenwerking bevalt me dan ook goed."