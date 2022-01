Olympisch kampioen Frankrijk is de eerstvolgende tegenstander van de Nederlandse handballers op het EK. Die wedstrijd in de hoofdronde is donderdag in Boedapest. De andere landen die Oranje treft in zijn groep zijn titelverdediger Denemarken, Kroatië en Montenegro. De eerste twee plaatsen zich voor de halve finales. Het EK handbal duurt nog tot en met 30 januari.