Op dit moment is Mercan bezig aan zijn eerste seizoen bij DOVO en dat bevalt hem goed. "Ondanks dat we momenteel door Corona weinig spelen, heb ik wel het plezier in het voetballen weer teruggevonden. Terugkijken op het verleden doe ik dan ook niet meer en richt me volledig op de toekomst. Ik heb het hier ontzettend naar mijn zin en blijf dan ook graag", laat hij weten op de website van DOVO.