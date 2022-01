Voor Jeroen Delmee was het zijn derde wedstrijd als bondscoach van de Nederlandse ploeg. Hij volgde na de teleurstellende Olympische Spelen in Tokio Max Caldas op, die nu de Spaanse mannenploeg onder zijn hoede heeft. Oranje is onder leiding van Delmee nog ongeslagen. Oranje zou aanvankelijk tot en met 23 januari in Spanje verblijven. Door de coronapandemie vliegt de Nederlandse ploeg echter woensdag alweer terug naar huis.