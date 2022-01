In februari 2020 hakte ze de knoop toch door. "Ik dacht ik geef het nog één keer de kans. Kijken wat ik eruit kan halen. Het is een lastige periode geweest. Toen ik net de beslissing had genomen brak Covid uit. Het eerste jaar heb ik maar twee toernooien kunnen spelen. En wedstrijden spelen is wat ik nodig had. Daar ben ik in 2020 niet aan toegekomen. Vorig jaar heb ik wel meer wedstrijden gespeeld maar door alle verplaatsingen en afgelastingen was het een rommelig jaar."